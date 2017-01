En début de semaine, mes copains de Mozilla Hispano ont lancé un projet qu'ils préparaient depuis quelques temps déjà, une petite application d'assitance aux utilisateurs pour leur page Facebook. Cette application interroge l'API du site d'assistance officiel de Mozilla (alias SUMO, pour SUpport.MOzilla.org) pour afficher les articles les plus consultés et elle dispose d'un champ de recherche qui propose des articles dans sa langue. Simple, efficace.

Ils m'ont contacté pour que je leur file un coup de main pour la localisation, comme ça l'application est disponible pour les non-hispanophones (et si vous avez un navigateur en français, le lien dans le paragraphe ci-dessus a dû s'afficher en français), j'ai donc ajouté de la détection de langue, de la détection de direction rtl pour le template et un petit système de traducion basé sur des fichier .properties , les fichiers properties viennent de Java mais sont omniprésent aussi en Javascript et sont la base de la traduction des logiciels de Mozilla (Firefox, ou FirfoxOS /ex).

L'application étant en php, l'idée initiale de mes copains étaient d'utiliser parse_ini_file() car la syntaxe des fichiers ini est presque la même que celle des .properties, mais si on veut des properties sans guillemets, avec du support des chaînes multilignes et éventuellement des commentaires, il faudrait mieux que ça, donc je leur ai rapidement créé une librairie pour parser les properties.

Ce n'est pas la première fois que j'écris une fonction ou une classe pour parser des .properties et en fait, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois et à chaque fois j'ai fait du code jetable parce que je ne trouvais pas de librairie fiable sur le net (il y en a sûrement, j'ai juste pas trouvé), donc cette fois-ci j'ai décidé que j'allais faire une librairie une bonne fois pour toute et que la prochaine fois que j'aurai à réutiliser des properties, je m'en resservirai, voire même, je l'améliorerai

J'ai donc créé ma librairie sur github, elle s'appelle très originalement PhpProperties, elle parse correctement un fichier .properties et peut même extraire et associer les commentaires dans le fichier source (l'idée à long terme c'est de fournir un convertisseur vers d'autres format type .lang, .po, dtd... et de ne pas perdre les commentaires dans le code), son usage est simple:

<?php

$source = new \xformat\Properties();

var_dump($source->getproperties('toto.properties'));

{

"require": {

"pascalc/php-properties": "1.0"

}

}

composer install

Mais ce n'est pas tout, j'ai ajouté cette librairie à Packagist.org , vous pouvez donc l'installer comme une dépendance dans vos projets en utilisant un fichier composer.json:Un simplevous installera tout çaVoilà, je ne prétends pas que c'est du beau code, mais il marche plutôt bien et je suis assez content d'avoir pu créer mon premier paquet installable via Composer , le nouveau gestionnaire de dépendances de PHP