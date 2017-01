Ce billet est en grande partie une version en français de mon billet en anglais Let's give Firefox Nightly some love! que j'ai publié il y a un peu moins de deux semaines.

Après une décennie dédiée à rendre les sites web Mozilla disponibles dans des dizaines de langues, à construire des communautés de traducteurs dans le monde entier et à créer des outils de contrôle qualité, des tableaux de bord et des APIs pour nous aider à livrer nos logiciels et sites dans toutes les langues, j'ai récemment quitté le département « Localization » afin de travailler sous les ordres de Doug Turner et de mettre en place un nouveau projet bénéficiant directement aux équipes Plateforme et Firefox !

Je suis désormais responsable d'un projet visant à faire de Nightly un canal maintenu à part entière (tout comme nous avons les canaux Aurora, Bêta et Release) et dont l'objectif sera d'impliquer notre communauté d'utilisateurs les plus techniques dans le projet Mozilla à travers des activités ayant un impact mesurable sur la qualité même de nos logiciels.

Voici quelques uns des objectifs que j'aimerais nous voir atteindre en 2016-2017 :

Doubler le nombre d'utilisateurs de Nightly afin de détecter beaucoup plus tôt les régressions, plantages et problèmes de compatibilité avec le Web. Une régression détectée et rapportée juste après que le patch la causant a été intégré sur mozilla-central est un simple backout (retour arrière) du dit code, cette même régression rapportée des semaines voire des mois plus tard via Aurora, Bêta ou bien même découverte sur la version en production de Firefox peut représenter un problème bien plus important.

Faire de Firefox Nightly un véritable point d'entrée pour les utlisateurs les plus techniques souhaitant s'impliquer dans Mozilla et nous aider à livrer du logiciel (qualité, code, compatibilité web, sécurité…). Dans le cadre de Firefox bien sûr, mais aussi dans celui de tout projet Mozilla pouvant bénéficier d'une plus grande participation externe.

Faire de Firefox Nightly un logiciel plus adapté à ces contributeurs techniques. Cela signifie dans un premier temps d'utiliser les canaux de communication qui y sont intégrés (about:home, tuiles, pages de premier démarrage et de mise à jour…) afin de communiquer des informations adaptées à une audience technique et proposer des ressources, des activités et des pistes techniques pour participer au projet Mozilla. J'ai aussi l'intention d'apporter une attention tout particulière à trois pays (l'Allemagne, la France et l'Espagne) où nous avons des communautés locales fortes, des employés et des locaux pouvant accueillir des événements et nous permettant d'interagir plus facilement avec les bénévoles.

Je ne travaillerai pas seul sur ce projet, Sylvestre Ledru (Release Managment Lead) a créé une nouvelle équipe composée de Marcia Knous aux États-Unis et de Calixte Denizet en France qui travaillera à améliorer la qualité du canal Nightly et analysera les plantages et régressions. Des membres d'autres départements (Participation, MDN, Security, Developer Relations…) ont aussi montré un grand intérêt pour ce projet et ont annoncé leur intention de s'impliquer.

Mais d'abord et avant tout, j'ai bien l'intention d'impliquer la communauté Mozilla et j'espère aussi attirer des personnes qui ne sont pas encore mozilliens et faire avec elles de ce projet « Nightly Reboot » un retentissant succès !

Quelques ressources pour s'impliquer :

Il existe un canal IRC #nightly sur le serveur irc.mozilla.org, mon pseudo là bas est pascalc, n'hésitez-pas à m'y contacter si vous désirez apporter votre pierre à l'édifice, en savoir plus sur l'état du projet ou bien proposer vos propres idées (le canal est anglophone).

Si vous désirez télécharger Nightly, rendez-vous sur nightly.mozfr.org et vous y trouverez des versions en français. Le site officiel de Mozilla est nightly.mozilla.org mais il ne propose que des versions en anglais et donner des retours sur la qualité de la traduction est aussi une manière d'améliorer Firefox !

Si vous voulez découvrir au jour le jour tous les trucs sympa qui arrivent sur Nightly, suivez le compte Twitter @FirefoxNightly

Si vous êtes déjà utilisateur de Nightly et que vous rapportez des bugs sur bugzilla.mozilla.org, ajoutez le texte [nightly-community] dans le champ whiteboard de vos rapports de bugs, cela nous permettra de mesurer l'impact de notre communauté Nightly sur Bugzilla.

Intéressé par ce projet ? N'hésitez-pas à vous impliquer et ne manquez-pas de me contacter si vous avez une suggestion ou une idée qui pourrait s'inscrire dans ce projet. Plusieurs personnes m'ont déjà donné des retours des plus intéressants !

Vous pouvez me contacter (en anglais, français ou espagnol) via les moyens de communication suivants : pascal À mozilla POINT com IRC sur Moznet et Freenode: pascalc Twitter: @pascalchevrel