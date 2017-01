Depuis la récente ouverture des nouveaux locaux de Mozilla à Paris, nous organisons régulièrement des réunions et des événements avec la communauté Mozilla bien sûr, mais aussi avec les communautés du libre et du web francophones.

Nous organisons aussi de nombreuses autres rencontres et séminaires de travail dans d'autres domaines (par exemple cette semaine le W3C et le CSS WG travailleront dans nos locaux) et ce mois-ci, nous avons plusieurs événements intéressants auxquels vous pouvez assister / participer :

Mercredi 11 septembre c'est Javascript les doigts dehors , de 19h à 23h. Si vous voulez apprendre, ou enseigner le javascript, en mangeant des gateaux fait main, c'est par ici. Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles).

, de 19h à 23h. Si vous voulez apprendre, ou enseigner le javascript, en mangeant des gateaux fait main, c'est par ici. Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles). Jeudi 12 septembre à 19h, rencontre avec les trois startups françaises sélectionnées par Mozilla dans le cadre de notre programme WebFWD d'accélérateur de startups du Web : CozyCloud, PLOM.IO et Webshell.io (par ordre alphabétique). Pour mieux les connaitre, les féliciter… et boire un coup à leur santé, linscription est sur ce framadate.

Week end des 14 et 15 septembre : en collaboration avec la mairie du 9ème arrondissement, les locaux de Mozilla seront ouverts au public pour les journées du patrimoine ! Comme vous le savez peut être, Mozilla occupe des locaux classés monuments historiques et qui bénéficient d'une décoration exceptionnelle. Si vous voulez rencontrer Mozilla et des Mozilliens tout en faisant une sortie culturelle, c'est une excellente occasion !

Le samedi 21 septembre, nous organisons une rencontre avec la communauté Dotclear, si vous voulez participer au code de Dotclear, au développement des futures version, au design, apprendre à faire un thème ou une extension et de manière générale participer au projet Dotclear, vous êtes les bienvenus (mais inscrivez-vous svp )!

)! week end des 28 et 29 septembre : Mozilla Game Jam Paris, hackathon de création de jeux vidéos en HTML5, a priori c'est déjà plein mais il y a une liste d'attente

Ce n'est évidemment qu'un début, si vous faites du libre et du web et que vous voulez orgnaniser un petit événement ou une réunion de travail, n'hésitez pas à nous (me) contacter !

Plan vers Mozilla Paris