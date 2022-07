Je développe mes micro-sites avec le serveur de développement intégré à PHP et rarement avec un vrai serveur qui tourne en local. C'est rapide à mettre en œuvre, j'ai les logs et les erreurs dans la console de mon éditeur (Terminus dans Sublime Text), c'est simple et pratique.

Quand j'ai fini ma tâche, un simple CTRL+C pour arrêter le serveur et c'est bon.

J'ai même un alias bash pour lancer ce serveur dans un terminal quand je teste juste une bricole temporaire ( alias phps="php -S localhost:8082" )

À la racine de mes dépôts, j'ai en général un fichier bash exécutable (appelé run , je fais dans l'originalité…) qui lance le serveur intégré PHP en lui indiquant quel dossier est le dossier public ainsi que mon fichier de démarrage pour router les requêtes vers le front controller (ce qui est fait par un fichier .htaccess pour mes sites sous Apache en production).

Il existe un paquet npm, browser-sync , qui permet de créer un serveur local, d'ouvrir le navigateur et de surveiller les changements locaux sur les fichiers du site et de recharger automatiquement l'onglet dès qu'un fichier a été modifié. Comme j'ai déjà node.js d'installé, je me suis mis à utiliser browser-sync uniquement pour ne pas passer mon temps à rafraîchir l'onglet dès que je fais un changement. Ça s'installe avec npm install -g browser-sync .

Voilà en gros ce que je mets à la racine de mes sites dans ce script bash (les paramètres de la PHP sont bien sûr à adapter à votre code):

#! /usr/bin/env bash function ctrl_c() { pkill browser-sync } if command -v browser-sync &> /dev/null; then browser-sync start --proxy "localhost:8082" --files "**/*" & fi php -S localhost:8082 -t public/ app/inc/router.php trap ctrl_c INT

Et comme une vidéo est peut être plus claire qu'une longue explication, voilà ce que ça donne à l'usage :





Voilà, pour l'astuce du jour, en espérant que ça serve à d'autres.