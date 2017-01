Un petit billet pense-bête, c'est souvent des trucs que je poste sur Twitter en fait.

Dotclear est compatible PHP 7

Et oui, Dotclear fonctionne parfaitement sous PHP 7, j'ai mis mon site perso en PHP 7 (RC5) aujourd'hui et le seul réglage à faire était de changer le fournisseur mysql dans le fichier de config pour le remplacer par mysqli, en effet le vieux pilote mysql de 2004 a définitivement été enlevé de PHP 7, dans votre fichier inc/config.php si vous utilisez mysql, il faut donc juste changer cette ligne:

define('DC_DBDRIVER','mysql');

par celle-ci :

define('DC_DBDRIVER','mysqli');

Les hébergements OVH en mutualisés peuvent être mis en PHP 7 !

Voilà le tutoriel:

Testez PHP7 en avant première

En gros c'est fastoche, il suffit d'avoir un fichier .ovhconfig à la racine du site avec ça dedant :

app.engine=php app.engine.version=7.0 http.firewall=none environment=production

Voilà, votre site est en PHP 7 et il dépote !

Conclusion

PHP 7 sort d'ici en gros la fin du mois, les gains de perfs sont prodigieux, les nouvelles features sont nombreuses et toutes les applis populaires, même des plus confidentielles comme Dotclear, tournent très bien avec. Chapeau au travail de rétro-compatibilité fait par la core team de PHP tout en assurant le plein de nouveautés, de nettoyages et des perfs super même sur des hébergements à 2€ par mois.

Dès que je peux, je migre tout ce que j'ai en PHP 7