Aujourd'hui 13 juillet 2013, Dotclear fête ses 10 ans !

De mon côté, j'ai ouvert mon blog sous Blogger il y a a un peu plus de 10 ans et je l'ouvrais avec ces mots :

Ok, voici donc mon carnet web, à force de lire ceux des autres, ça m'a donné envie d'avoir le mien J'y mettrai essentiellement mes trouvailles sur le web, ceux qui me connaissent savent qu'elles sont mes passions et ne seront pas étonnés de trouver des infos sur Mozilla/Netscape, HTML/XHTML/CSS, l'Espagne et l'espagnol, mon chat, les séries télé... enfin bref, des trucs qui n'intéressent qu'une minorité de personnes mais je l'espère une majorité de mes lecteurs

On notera au passage que trois ans plus tard je commençais à travailler pour Mozilla, que j'ai représenté Mozilla en Espagne plusieurs années et que si finalement je n'ai pas parlé de chats ni de séries télé, le Pascal d'il y a 10 ans n'est finalement pas si différent du Pascal d'aujourd'hui :D

Un an plus tard, je passais sous Dotclear 1.2 bêta après avoir migré ma base de données Blogger à grands coups de SQL.

Un grand merci donc à Dotclear pour avoir motorisé mon carnet web toutes ces années !

Depuis le mois dernier, je participe un petit peu au développement de Dotclear et à l'animation de sa communauté. Dotclear a connu un ralentissement de son développement ces dernières années, puis une crise mais heureusement depuis deux mois , le projet est reparti sur les chapeaux de roues et après une 2.5.1 le mois dernier, une 2.5.2 devrait arriver très bientôt !

Si votre blog est sous Dotclear depuis des années, je vous encourage fortement vous aussi à participer au projet Dotclear, il y a besoin de codeurs bien sûr, mais pas que. Bêta test, documentation, traduction, promotion, événements... il y a plein de manières de participer au projet. Inscrivez-vous à la liste de discussion de Dotclear et lancez-vous!

Le logiciel libre a besoin de contributeurs, si vous vous dîtes ou vous pensez libriste mais ne participez activement à aucun des projets de logiciel libre que vous utilisez au quotidien, remettez-vous en question

Longue vie à Dotclear !